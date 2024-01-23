Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Кадыров предложил «вытурнуть» из ГД депутата Матвеева за нападки на мусульман

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил «вытурнуть» из Госдумы депутата Михаила Матвеева за направленные против мусульман заявления. При этом Кадыров не уточнил, какое из заявлений парламентария он имеет в виду.

Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их (бойцов. — NEWS.ru) на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше, — написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, Матвеев пытается внести раскол в российское общество, разделив граждан по национальному и религиозному признаку. Он добавил, что этому должны дать оценку компетентные органы.

Ранее Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе. Чеченский лидер отметил, что так звезды смогут вдохновить бойцов и наглядно продемонстрировать свою патриотическую позицию. При этом само мероприятие он назвал сатанинским.

В ноябре Кадыров раскритиковал решение Минюста РФ внести один из шести основных сборников жизнеописания пророка Мухаммеда «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов. Кадыров заявил, что миллионы мусульман в России теперь не понимают, как исповедовать религию в стране, где запрещают канонические религиозные тексты.