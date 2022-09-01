Кадыров раскритиковал запрет издания «Сахих аль-Бухари» в России

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Минюст РФ внес один из шести основных сборников жизнеописания пророка Мухаммада «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал это решение и заявил, что миллионы мусульман в России теперь не понимают, как исповедовать религию в стране, где запрещают канонические религиозные тексты, пишет EADaily.

Бездействие и абсолютное безразличие так называемых богословов привело к тому, что суд в итоге обратился к некомпетентной экспертизе. И теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания? — высказался Кадыров.

Тем не менее глава Чечни выразил уверенность в том, что «руководство государства и администрация президента обратят внимание на вердикт суда». По его словам, нет сомнений в том, что необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением более компетентных богословов.

Рамзан Кадыров ранее разместил в Telegram видео с допросом плененных на Украине, которых, как он считает, бросают на убой. Чеченский лидер обратил внимание на то, как «охотно отвечают на вопросы» пленные украинские солдаты.