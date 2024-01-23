Что известно об ударах по Харькову и Киеву 23 января, какие цели поражены

Фото: ГС ЧС Украины

Обстрелы сегодня Харькова и Киева не являются ответом РФ на воскресный удар по Донецку, российские военные не бьют по гражданским объектам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Что могло быть поражено, какие разрушения, о чем пишут военкоры сегодня?

«Наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — добавил Песков.

21 января ВСУ атаковали Донецк. В результате обстрела в торговых рядах в микрорайоне Текстильщик Кировского района города погибли 26 человек.

Удары по Украине 23 января 2024 года

Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны РФ.

«Утром после продолжительного перерыва российские войска вновь нанесли комбинированный ракетный удар по целям в прифронтовых и тыловых областях т. н. Украины. В очередной раз серия взрывов прогремела в Киеве. Наблюдатели засняли пролет крылатых ракет (КР): по предварительным данным, они поразили объекты в правобережной части города. Помимо этого, поступили сообщения о прилетах в Днепропетровске и Павлограде, который тоже ранее неоднократно становился объектом атак. Также известно о взрывах в районе аэродрома Миргорода, хотя достоверных сведений о попадании по нему нет», — написал «Рыбарь».

По информации источника, в Харькове один из ударов буквально уничтожил здание фитнес-клуба «Волна».

«Источники противника подозревают либо применение советских КР с относительно большой боевой частью, либо использование баллистических ракет из КНДР. Скорее всего, объектами утренней атаки стали военно-промышленные предприятия и другие сооружения, которые противник использовал в своих нуждах, — с начала года ВС РФ несколько раз последовательно били именно по таким целям. Судя по появившимся в Сети видео, российские войска использовали крылатые ракеты, оснащенные системой постановки помех на конечном участке для обмана систем ПВО. Ранее такие КР „засветились“ в ходе удара по Львову, а сегодня их засняли уже в Киеве. Представители ВСУ традиционно заявили об успешном отражении атаки и перехвате десятков боеприпасов, хотя кадры взрывов в подконтрольных им городах говорят сами за себя. Не исключено, что противник перебросил немалую часть своих ЗРК на передовую для борьбы с регулярными ударами ВКС, что привело к ослаблению ПВО в тыловых районах», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: ГС ЧС Украины

Что могло быть уничтожено в ходе сегодняшних ударов

«По ракетному удару в Харькове и области. Источники сообщают, что в Салтовке прилетело по расположению наемников. Скорее всего, опять французы. Киевский район — тоже расположение, но кто — пока неизвестно. ПВО ВСУ отработала по девятиэтажке и пятиэтажке. На окраине Харькова (выезд в сторону Славянска) две ракеты украинской ПВО попали по пятиэтажке и упали на дома в частном секторе. Балаклея — прилетело в пионерлагерь, где была база „Кракена“. В Чугуеве — прилет по расположению ВСУ и складам с БК», — написала «Военная хроника».

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что среди ликвидированных иностранных наемников в Харькове после удара ВС РФ был сын бригадного генерала французской армии.

«Одним из погибших стал Сабастьен Клод Реми Бенар, он служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении легкой бронетехники морской пехоты. Его напарник Алексис Дрион также был выходцем из потомственной военной династии Франции: он сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции», — написал он.

Через некоторое время появилась информация, что французский наемник Алексис Дрион, имя которого фигурирует в списке тех, кто был в Харькове во время российского удара, сообщил в соцсетях, что он жив. По словам Дриона, который несколько месяцев публиковал фото с Украины с оружием в руках, сейчас он находится во Франции (но никаких подтверждений этому он не привел).

«На 12 часов подтверждены прилеты в Киеве, Харькове, Шостке и Павлограде. Ценность заявлений о „всех сбитых ракетах“, шедших на Киев, наглядно иллюстрируют видео прилетов и сообщения местных жителей о как минимум нескольких прилетах. Стоит также отметить, что ВКС РФ никогда не сообщают, сколько различных обманок выпускается вместе с ракетами. Противник же пуски по обманкам тоже засчитывает себе как „сбития“. По сообщению ТАСС, один из прилетов в Харькове пришелся на располагу иностранных наемников», — рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Военкор Александр Коц заявил, что Киев подтвердил, что ПВО обрушила ракеты на жилые дома.

«Замглавы Киева Поворозник заявил, что столицу атаковали около 20 ракет и их все сбили. На видео, кстати, одна из „сбитых“ ракет. Отстреливая тепловые ловушки, она беспрепятственно долетает до цели. И что-то мне подсказывает, это не жилой дом», — отметил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Последние новости с фронтов СВО 23 января: удары по Украине сегодня, взрывы

Битва за Авдеевку 23 января: последние новости, что нового взяли ВС РФ

ВС России продвигаются в ДНР: новости СВО на утро 23 января