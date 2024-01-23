Битва за Авдеевку 23 января: последние новости, что нового взяли ВС РФ

Фото: МО РФ

Российская армия ведет бои против ВСУ на юго-восточных окраинах Авдеевки, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости сегодня с Донецкого направления, о чем пишут военкоры 23 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 23 января 2024 года

«На Донецком фронте ВС РФ после артобстрелов вели штурмовые действия на южных окраинах Новомихайловки и в районе Георгиевки. Также пытались прорвать оборону ВСУ в Невельском, Первомайском и Северном (населенный пункт к западу от Авдеевки). В самом городе идут бои на юго-восточных окраинах. Российские войска также атакуют в районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и у подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ). Под ударами украинские позиции в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом юго-западнее Бахмута), Победе и Максимильяновке. Российские — в Марьинке, Донецке и селе Красногоровка», — пишет WarGonzo.

«Два майора» сообщили, что на Авдеевском направлении после взятия базы отдыха «Царская охота» и обманного маневра подразделения армии России продвинулись вдоль трех улиц на юго-восточной окраине Авдеевки.

«В ходе боев взяты в плен группы солдат противника. Возобновились бои у Опытного», — добавил источник.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Авдеевском направлении бои идут на улицах Авдеевки, в южной части города.

«Российская армия дошла до Соборной улицы, а также взяла под контроль бóльшую часть улицы Спортивной. Также, по пока неподтвержденной информации, под наш контроль перешла бывшая часть ПВО ВСУ. На Донецком направлении в районе Георгиевки бойцы 150-й дивизии ВС РФ ведут бои в восточной части поселка. Наши бойцы продвигаются вдоль улицы Жовтнева в частном секторе. Также фиксируется небольшое улучшение позиций в районе Новомихайловки, что к югу от Марьинки», — отметил он.

Военный эксперт Борис Рожин передает, что российские разведчики перехватили переговоры ВСУ во время боев на юге Авдеевки.

«Использовав оборудование для радиоэлектронной разведки, в преддверии штурмовых действий, наши бойцы перехватили радиоэфир украинских боевиков, которые находились в подавленном состоянии. Паника в рядах солдат ВСУ также внесла свои коррективы во время активной фазы штурма на Авдеевском направлении. Укровояки жаловались на большое количество раненых и усталость», — сообщил он.

Readvovka пишет, что на Авдеевском участке идут встречные бои в Степовом.

«На юго-востоке Авдеевки бойцы бригады „Ветераны“ продвинулись в районах улиц Спортивной и Чернышевского. Кроме того, наши отбивают регулярные накаты ВСУ на „Царскую охоту“. На Марьинском участке продолжается штурм вражеских позиций в Георгиевке и Новомихайловке», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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