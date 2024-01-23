Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу ВСУ Расчет «Гиацинт-С» уничтожил гаубицу М-777 и замаскированные позиции ВСУ

Фото: МО РФ

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» поразил гаубицу М-777 производства США на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили замаскированные позиции украинской армии.

На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Накануне расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Купянском направлении. Позиции ВСУ были обнаружены с помощью беспилотников, после чего их координаты передали на командный пункт артиллерии.

До этого расчет гаубицы Д-30 российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач на Купянском направлении ликвидировал вооруженную группу и бронемашину ВСУ. Боевая работа расчетов велась осколочно-фугасными снарядами.