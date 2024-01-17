Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группу ВСУ под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчет гаубицы Д-30 российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач на Купянском направлении ликвидировал вооруженную группу и бронемашину ВСУ, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что боевая работа расчетов традиционно велась осколочно-фугасными снарядами.

Во время проведения разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения на одном из участков обнаружили скопление живой силы противника. <...> Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-мм гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска нанесли удары по пунктам временного размещения ВСУ на Южно-Донецком направлении. В общей сложности было поражено пять целей противника. В частности, за последние сутки ВС РФ атаковали полевой склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Кроме того, на Донецком направлении российские военные нанесли удар по позициям украинской армии в районе Курдюмовки. Потери противника составили до 280 военных, а также танк, четыре автомобиля и две БМП. На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 бойцов, шесть машин и две БМП.