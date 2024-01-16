Российская армия поразила пять пунктов временной дислокации ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удары по пунктам временного размещения украинской армии на Южно-Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева. По его словам, всего было поражено пять пунктов. Кроме того, за последние сутки были нанесены удары по полевому складу боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении <...>. Поражены пять пунктов временной дислокации, уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», — рассказал Гордеев.

Отмечается, что командование ВСУ предприняло несколько попыток усиления своих позиций на данном направлении. В частности, активность противника была замечена в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское и Приютное. Однако бойцам ВСУ не удалось выполнить поставленную задачу. Украинская армия потеряла около 30 солдат убитыми и ранеными, а также два пикапа.

Как сообщалось ранее, бойцы российской группировки «Запад» успешно отбросили штурмовые подразделения противника у Синьковки. По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, положение российской армии на данном участке фронта было улучшено благодаря поддержке артиллерии и авиации.