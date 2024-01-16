Российская армия отразила 15 атак ВСУ в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России отразили 15 атак украинской армии в зоне проведения специальной военной операции РФ, сообщило Министерство обороны РФ. В частности, российские бойцы предотвратили наступление ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два — Leopard-2, и два пикапа, — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, на Донецком направлении российские военные нанесли удар по позициям украинской армии в районе Курдюмовки. Потери противника составили до 280 военных, а также танк, четыре автомобиля и две БМП. На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 бойцов, шесть машин и две БМП.

Помимо этого, ВС РФ нанесли огневое поражение по целям противника на Южно-Донецком направлении в районах Новомихайловки и Владимировки, а также на Запорожском направлении около населенных пунктов Работино и Вербовое. В общей сложности за последние сутки российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах.

Ранее российские войска нанесли удары по пунктам временного размещения ВСУ на Южно-Донецком направлении. В общей сложности было поражено пять целей противника. В частности, за последние сутки ВС РФ атаковали полевой склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».