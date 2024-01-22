Российские артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Купянском направлении МО: расчеты «Мста-С» уничтожили опорники ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Купянском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. Там подчеркнули, что позиции обнаружили с помощью БПЛА, затем координаты цели были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.

На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ, — рассказали в МО РФ.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в зоне спецоперации в конце 2023 года появятся новейшие гаубицы «Коалиция-СВ». По его словам, они обеспечат существенное преимущество над аналогичным оружием НАТО по дальности стрельбы. Испытания оружия уже завершены, развернуто серийное производство.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад опасается этой гаубицы, потому что она может получать информацию как с беспилотников, так и с самолетов, вертолетов и спутников. Он отмечает, что установка не боится бездорожья и может наносить удары на расстояние более 70 км.

До этого стало известно о планах по созданию в России передовой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение». По словам главы Ростеха, проект основан на технологии системы дистанционного минирования «Земледелие», успешно примененной в зоне специальной военной операции.