Российский боец в одиночку разогнал украинских диверсантов Минобороны: российский солдат в одиночку сорвал операцию ДРГ ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский военнослужащий сорвал попытку украинской диверсионной группы проникнуть в тыл ВС РФ, сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, он в одиночку уничтожил большую часть военнослужащих ВСУ и вынудил тем самым отступить уцелевших диверсантов.

Украинские боевики предприняли попытку силами диверсионной группы проникнуть в тыл наших войск. Игорь, заняв выгодную позицию, из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить, — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, рядовой Игорь Трофимов служит в составе мотострелкового подразделения. В тот момент он дежурил на сторожевом посте. Также сообщается, что солдат смог применить «нестандартные подходы в оборудовании позиций». Это, по данным Минобороны, позволило во время минометных и артиллерийских обстрелов противника сохранить жизни сослуживцев, а также сберечь вооружение и технику.

Ранее военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки рассказал, как российские солдаты обратили в бегство бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. По его словам, в большинстве случаев украинский спецназ предпочитает уходить от прямых боестолкновений.