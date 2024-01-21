ВС России обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском РИА Новости: ВС РФ заставили бежать украинский спецназ «Лють» под Артемовском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские солдаты обратили в бегство бригаду Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском, сообщил РИА Новости военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки. Он заявил, что в большинстве случаев украинский спецназ предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

Против нас стоит объединенная группировка войск (ВСУ. — NEWS.ru), в том числе и отряд какого-то специального назначения «Лють». Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут, — рассказал он.

По его словам, ранее под Артемовском его отряд атаковал «Лють» но был подавлен автоматным огнем. После чего «взвод огневой поддержки разобрался с ними».

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины отправило на Кременской участок фронта роту, состоящую из женщин, заявил боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, данное подразделение разместили в районе Серебрянского лесничества, также известном среди российских солдат как «болото».

Военнослужащий отметил, что женское подразделение ВСУ состоит из добровольцев и носит название «К-2». Точных данных об этой роте нет, однако предполагается, что она входит в состав 54-й бригады Вооруженных сил Украины.