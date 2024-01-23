Штурмовики Су-25 разнесли бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом МО РФ: Су-25 поразили бойцов и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили военнослужащих и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там подчеркнули, что полет прошел в штатном режиме, без происшествий.

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС поразили живую силу и легкобронированную технику противника на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили ложные тепловые цели и после этого вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что истребители Су-25СМ из Центрального военного округа совершили удар по позициям украинских войск в районе Краснолиманского направления в ходе специальной военной операции. В результате был поражен опорный пункт ВСУ.

До этого в Минобороны России заявили об ударе российских штурмовиков Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По данным ведомства, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.