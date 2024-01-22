Российская авиация ударила по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении Штурмовики Су-25СМ ЦВО ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Истребители Су-25СМ из Центрального военного округа совершили удар по позициям украинских войск в районе Краснолиманского направления в ходе специальной военной операции, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ. В результате был поражен опорный пункт ВСУ.

Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа произвели атаку на скопление личного состава и легкобронированной техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении, — отметили в оборонном ведомстве.

По информации ведомства, экипажи направились к опорному пункту ВСУ, используя координаты, полученные разведывательным подразделением. Штурмовики летели на минимальной высоте, применяя маневр «кабрирование», приподняв нос самолета. По целям были выпущены 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории. Отмечается, что подобный маневр позволяет проводить стрельбу с увеличенной дистанции, избегая попадания в зону прямого поражения систем противовоздушной обороны противника.

Утром 19 января в Минобороны России сообщили об ударе российских штурмовиков Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По данным ведомства, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.