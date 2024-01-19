Штурмовики Су-25 ударили по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, — заявили в Минобороны.

Все цели, согласно отчетам передового авиационного наводчика, были успешно поражены, и полет прошел в штатном режиме. Летчик подтвердил выполнение задач, включая удар по целям и безопасный возврат на базу.

Ранее сообщалось, что самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали украинские военные позиции на Донецком направлении. После успешного выполнения боевой миссии штурмовики осуществили маневры для уклонения от возможных ракетных угроз, активировали тепловые ловушки и вернулись на базу. При этом пилот Су-25 с позывным Беркут отметил, что им была поставлена задача уничтожить опорный пункт противника и она успешно выполнена. Все цели, по его словам, поражены.