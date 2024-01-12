Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

СУ-25

Штурмовые самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали украинские военные позиции на Донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ. После успешного выполнения боевой миссии штурмовики осуществили маневры для уклонения от возможных ракетных угроз, активировали тепловые ловушки и вернулись на базу.

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, — заявил представитель ведомства.

Пилот Су-25 с позывным «Беркут» отметил, что им была поставлена задача уничтожить опорный пункт противника, и эта задача была успешно выполнена. Все цели, по его словам, были поражены.

Ранее SHOT сообщил, что российские пограничники ликвидировали троих украинских диверсантов в Белгородской области. По некоторым данным, группа военных ВСУ, состоящая из восьми человек, подошла к границе РФ со стороны Сумской области. Стрелковый бой завязался в районе населенного пункта Теребрино и продолжался около получаса. Отмечается, что при себе украинские военные имели гранатометы, штурмовые винтовки М4 и комплекты взрывчатки типа С4. Предварительно, в результате стрельбы погибли трое диверсантов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.