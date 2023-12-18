Стало известно о ликвидации троих диверсантов ВСУ в Белгородской области SHOT: пограничники ликвидировали троих диверсантов ВСУ в Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские пограничники ликвидировали троих диверсантов Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По данным источников канала, группа украинских военных подошла к границе с Россией со стороны Сумской области. SHOT пишет, что диверсионная группа состояла из восьми человек. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Источники канала отмечают, что стрелковый бой между диверсантами и российскими пограничниками завязался в районе населенного пункта Теребрино Белгородской области, он продолжался примерно 30 минут. Канал уточняет, что в результате стрельбы погибли трое диверсантов, остальным удалось сбежать. Как сообщает SHOT, при себе у диверсантов были гранатометы, комплекты взрывчатки типа С4, а также штурмовые винтовки М4.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Мужчина был задержан на территории Ростовской области. Предполагается, что он передавал украинским спецслужбам сведения о местоположении позиций российской армии для последующего нанесения ударов. У мужчины изъяли все средства связи, которые он мог использовать для связи с кураторами.