ВС России продвигаются в ДНР: новости СВО на утро 23 января

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, откуда велся недавний обстрел Донецка, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 22 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

«Стреляли с направления Курахово — населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — сказал Пушилин.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. По словам Пушилина, на место сразу прибыли оперативные службы. Он назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

Также стало известно, что танковый батальон ВС РФ под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что в ходе боя россияне уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины.

«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что подразделение вело оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских военных «на важном направлении». Там добавили, что в результате противник «значительно истощил свой потенциал».

Кроме того, танки Т-80БВ российской группировки войск «Запад» ликвидировали укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что стрельба велась с закрытых огневых позиций.

«Танкисты группировки войск „Запад“ в зоне проведения специальной военной операции непрерывно работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику. На Купянском направлении танкисты группировки войск „Запад“ с закрытых огневых позиций уничтожили обнаруженные укрепрайоны и блиндажи ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что информацию о цели экипажи получили от разведки и корректировщиков. После выполнения задачи танки покинули огневые позиции. Также в Минобороны рассказали, что танковые экипажи способны работать на передовой прямой наводкой и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытии. Последнее позволяет им оставаться незамеченными.

Помимо этого, экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил России поразили военнослужащих и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там подчеркнули, что полет прошел в штатном режиме, без происшествий.

«Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) поразили живую силу и легкобронированную технику противника на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили ложные тепловые цели и после этого вернулись на аэродром базирования.

Фото: МО РФ

Где гремели взрывы

Серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, сообщало издание «Зеркало недели». Подробности случившегося не приводились.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове утром 23 января, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Иных подробностей он не привел.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в ночь на 23 января объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах ДНР и Запорожской области, находящихся под контролем украинских властей, в дальнейшем ее отменили в большинстве регионов.

Кто погиб в Харькове

Telegram-канал Mash сообщил, что при ракетном ударе по пункту дислокации иностранных военных в Харькове погибли двое наемников из Франции. По данным канала, убитыми оказались сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион и его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар.

По данным Mash, Бенар служил в RICM — бывшем колониальном пехотном полку Марокко. Как пишет канал, он прибыл на Украину в 2022 году, но, не получив желаемой должности в ВСУ, решил вернуться на родину. Отмечается, что уже через год он вернулся на Украину и присоединился к 5-й штурмовой бригаде, а 3 июля 2023-го участвовал в эвакуации Максима Леконта, назвавшего контрнаступление Киева провалом. По информации авторов публикации, француз погиб в результате удара ракеты. Официального подтверждения этой информации нет.

Вторым погибшим оказался Алексис Дрион — напарник Бенара и сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Француз вступил в ряды ВСУ в прошлом году и служил в 2-м батальоне Международного легиона. Так же, как и его напарник, погиб 16 января.

Фото: МО РФ

Что сказали в Польше о словах Подоляка про РФ

Высказывание советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров между Киевом и Москвой напоминает бред сумасшедшего, считает обозревать польской газеты Myśl Polska Адам Смех. По его мнению, подобные политические предложения ведут к уничтожению украинского государства ради «безумия лидеров режима».

«Это уже нереальные рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима», — высказался Смех.

Журналист предположил, что нынешняя политика Киева приведет к ужасным последствиям для населения. Смех призвал украинцев отказаться от пассивности и избавиться от «безумцев» при власти, которые совершают преступления в своей стране.

До этого Подоляк сообщил о планах Киева в случае переговоров с Москвой обсудить будущее российского ядерного арсенала, а также разграничить демилитаризованные зоны на российской территории. По его мнению, РФ должна «потерпеть глобальное поражение» и не иметь возможности доминировать в глобальном политическом процессе.

Что сказали в Белом доме о трудностях Киева

Ближайшие два месяца будут иметь критическое значение для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал перспективы выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву.

«Ближайшие пара месяцев будут критическими для Украины. <...> Если вы считаете, что бои прекратятся из-за того, что идет снег, то подумайте еще раз», — сказал Кирби.

Он также указал, что украинским военным приходится делать «трудный выбор» в отношении оружия, которое они намерены применить, поскольку неизвестно, когда будет следующая поставка.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джон Кирби

К чему призвал министр обороны ФРГ

Берлину необходимо осознать опасность военного конфликта с Москвой, в этой связи Германии необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также сказал о необходимости присутствия по данной причине немецкой бригады в странах Балтии.

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — сказал Писториус.

Он добавил, что военные эксперты рассчитывают на неготовность России к нападению еще в течение трех — пяти лет. За это время следует максимально запастись оружием, подчеркнул Писториус.

Как Лавров ответил на обвинения Запада

Заявления о том, что Россия нападет на Прибалтику, Польшу и Финляндию, когда победит на Украине, являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».

«Лукавый тезис, сводящийся к тому, что, если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина — закончится Украина. В высших эшелонах США договорились даже до того, что вслед за этим Россия нападет на Прибалтику, Польшу, Финляндию — чего только не придумаешь в надежде выбить деньги из конгресса и европейских парламентов, убеждая их в необходимости безостановочно и далее помогать Украине в ущерб своим гражданам до последнего доллара и последнего евро», — сказал министр.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию на Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти. Он добавил, что Москва не намерена «потакать фантазиям главарей киевского режима».

Как сенатор оценил возможность переговоров с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке подробно объяснил Западу и Киеву, почему ВСУ следует прекратить боевые действия, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Украина усложняет жизнь не только себе и России, но также США и Европе.

«Сергей Лавров подробно объяснил западным и украинским политикам, что ВСУ необходимо прекратить воевать, что помощь Запада Киеву лишь усложняет жизнь жителям их стран. Что Киев нечестно воюет, нанося удары по гражданским объектам и продавая оружие, поставляемое Европой, на черном рынке», — сказал он.

Джабаров добавил, что позиция России по Украине осталась неизменной и РФ продолжит выполнять свои цели, главной из которых является смена власти в Киеве. Сенатор уверен, что речи о переговорах с нынешним руководством Украины идти не может.

«Формула Зеленского — это вообще глупость. Он пытается возвращать какие-то земли, не осознавая, что на дворе XXI век и все давно изменилось. <...> Россия стремится освободить народ, чтобы некогда бывшие братья снова дружно сосуществовали между собой, это неизменная задача нашего государства», — подчеркнул он.

Фото: МИД РФ Сергей Лавров

Что сказал Старовойт об указе Зеленского о территориях РФ

Претензии Владимира Зеленского на российские земли противоречат здравому смыслу, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Таким образом он прокомментировал указ украинского лидера об «исторически населенных украинцами территориях РФ».

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти. <...> Попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область — это против здравого смысла. Но Украина уже давно пошла против здравого смысла», — заявил Старовойт.

22 января Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель киевский политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Кого эксперт назвал «учеником Геббельса»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия ответственна за удар по Донецку 21 января, похоже на методы нацистской Германии, заявил военный эксперт кандидат исторических наук Олег Иванников. Он назвал украинского лидера учеником министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

«Украинский президент принял решение о тактике обвинений в адрес России, чтобы уйти от ответственности, переложить вину. Чем чудовищнее ложь, тем в нее охотнее верят. По такому принципу он и решил действовать. Но это его не спасет», — сказал Иванников.

Эксперт назвал атаку ВСУ по Донецку тяжким военным преступлением против мирного населения, отметив, что Зеленский понимает неминуемость ответственности за это деяние. По этой причине, считает Иванников, президент Украины решил пойти по стопам Геббельса.

«Геббельсовская пропаганда сейчас широко применяется киевским режимом. Напомню, это та пропаганда, которая привела к геноциду, холокосту и массовым убийствам во время Второй мировой войны. Она как нельзя лучше оправдывает удары по мирному населению», — заключил он.

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