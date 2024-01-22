«Бред сумасшедшего»: в Польше высказались о словах Подоляка про Россию Myśl Polska: заявление Подоляка о переговорах с РФ похоже на бред сумасшедшего

Высказывание советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров между Киевом и Москвой напоминают бред сумасшедшего, считает обозревать польской газеты Myśl Polska Адам Смех. По его мнению, подобные политические предложения ведут к уничтожению украинского государства ради «безумия лидеров режима».

Это уже нереальные рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима, — высказался Смех.

Журналист предположил, что нынешняя политика Киева приведет к ужасным последствиям для населения. Смех призвал украинцев отказаться от пассивности и избавиться от «безумцев» при власти, которые совершают преступления в своей стране.

До этого Подоляк сообщил о планах Киева в случае переговоров с Москвой обсудить будущее российского ядерного арсенала, а также разграничить демилитаризованные зоны на российской территории. По его мнению, РФ должна «потерпеть глобальное поражение» и не иметь возможности доминировать в глобальном политическом процессе.

Ранее Подоляк заявил, что в зоне боевых действий на Украине сложилась сложная для ВСУ обстановка. По его словам, интенсивность столкновений между участниками конфликта не стихает даже в условиях зимы. Он также предположил, что без поддержки со стороны Запада зона боевых действий может расшириться.