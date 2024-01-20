Советник Зеленского дал пессимистичную оценку ситуации на фронте Подоляк назвал сложной ситуацию в зоне СВО из-за интенсивности боев

Фото: МО Украины

В зоне боевых действий на Украине сложилась сложная для ВСУ обстановка, заявил в интервью Bild советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк. По его словам, интенсивность боестолкновений не стихает даже в условиях зимы.

Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая, — уточнил Подоляк.

Политик также подчеркнул необходимость западной поддержки. Он объяснил, что без достаточных поставок оружия и денег зона боевых действий может расшириться.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинское контрнаступление прошло «довольно успешно». По его словам, такую оценку можно дать, если помнить, как мало оружия поставил Киеву Запад. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова Ермака, отметила, что он забыл добавить «для России».

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год целей. По его словам, Запад в этой связи изменил отношение к республике, это ощутили на себе рядовые граждане. При этом украинский лидер отметил, что российской армии «не удалось взять в прошлом году ни одного крупного города».