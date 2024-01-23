В Херсоне прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, об этом сообщает издание «Зеркало недели». Подробности случившегося не приводятся.

Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в контролируемых Киевом районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Накануне глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что расположенный в Херсоне завод получил повреждения в результате взрывов 21 января. По его словам, всего за сутки в регионе было зафиксировано 84 обстрела. Прокудин также сообщил, что повреждения получили еще несколько городских объектов. Он заверил, что жертв и пострадавших среди населения нет.

В ночь на 21 января воздушная тревога звучала в шести регионах Украины. В частности, сигнал в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях был включен в период с 04:06 до 04:10 по московскому времени.

19 января украинские СМИ также сообщали о взрывах, прогремевших в Херсоне. До этого поступали сообщения о взрывах в Чугуеве Харьковской области и городе Снигиревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. На тот момент там была объявлена воздушная тревога, как и в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.