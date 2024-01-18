В Харьковской области прозвучали взрывы «Страна»: взрывы произошли в Чугуеве Харьковской области

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прогремели в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины, сообщает издание «Страна». Других подробностей происшествия не приводится.

В свою очередь «24 канал» сообщил о взрывах в Снигиревке, расположенной в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Более полной информации о случившемся также не поступало.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Минувшей ночью в Харькове также прогремела серия взрывов, об этом сообщал мэр города Игорь Терехов. Кроме того, СМИ писали о взрывах в Херсоне и Одессе. Никаких подробностей инцидентов не поступало.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще «маркированы желто-голубым» на бумажных картах и в электронных планшетах.