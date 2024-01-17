Новые взрывы прогремели в Одессе Укринформ: в Одессе произошли взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы произошли в Одессе, в южной части Украины, сообщило агентство Укринформ. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в области объявлена воздушная тревога.

Подробности взрывов в Одессе в сообщении агентства не приводится. Также отмечается, что сирены звучат в Николаевской области.

Ранее ночью в Одессе уже прозвучали взрывы. Также серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов. Кроме того, СМИ писали о взрывах в Херсоне. Никаких подробностей инцидентов не поступало.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Сумской и Харьковской области. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще «маркированы желто-голубым» на бумажных картах и в электронных планшетах.