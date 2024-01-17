Взрывы прозвучали в Днепропетровской области Украины

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прозвучали в Днепропетровской области на востоке Украины, сообщает издание «Страна». Подробности происшествия не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога действует на территории Днепропетровской области и в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Чуть ранее серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также СМИ сообщили о взрывах в Херсоне. Никаких подробностей инцидентов не поступало. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Сумской и Харьковской областях.

До этого взрывы прозвучали во Львовской области на западе Украины. В областной администрации заявили о происшествиях в Дублянах и в Белогорще, там вспыхнул музей Шухевича. Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что взрывы прозвучали и в самом городе, на месте инцидентов вспыхнули пожары, других подробностей он не привел. Также сообщалось о взрывах в Тернопольской и Винницкой областях.