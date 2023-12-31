В Тернопольской и Винницкой областях Украины прозвучали взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Тернопольской и Винницкой областях Украины вечером 31 декабря прозвучали взрывы, сообщает издание «Зеркало недели». Подробности произошедшего не приводятся.

Местные власти также не комментировали ситуацию. При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В военной администрации Киева ранее сообщали об угрозе атаки беспилотников. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер предупредил, что уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Паблики Тернопольской области сообщили о взрывах. В украинских соцсетях распространились кадры запуска фейерверка во время воздушной тревоги в Киеве. Фейерверки на Украине запрещены.

Утром 31 декабря тревогу уже объявляли практически одновременно во всех украинских регионах.

Кроме того, в течение дня 31 декабря сирены воздушной тревоги дважды срабатывали в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал об этом около 12:45 и 19:05 мск, в обоих случаях примерно через 15 минут тревогу отменяли. Вечером он призвал жителей Севастополя провести новогоднюю ночь дома и не выходить на улицу по причине высокой вероятности атак на город.