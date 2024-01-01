Взрывы произошли во Львовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прозвучали ночью во Львовской области на западе Украины, пишет издание «Зеркало недели». В областной администрации заявили о происшествиях в Дублянах и в Белогорще, там горит музей Шухевича. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что взрывы прозвучали в городе, на месте инцидентов вспыхнули пожары, других подробностей он не привел.

Ранее сообщалось о взрывах в Тернопольской и Винницкой областях. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне взрывы прозвучали в четвертый раз за сутки. Утром 31 декабря тревогу объявляли практически одновременно во всех украинских регионах.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в ночь на 1 января заявил, что после новогоднего обстрела со стороны ВСУ в Буденновском районе города оказались повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости. Кроме того, произошло несколько возгораний, в отдельных местах пострадали трубы центрального отопления.

Вечером 31 декабря Кулемзин сообщал, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела украинской армией. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего ранены женщина и двое мужчин.

О массированном ударе по Донецку информировали оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось.