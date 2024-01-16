Власти Харькова сообщили о взрывах в городе Мэр Харькова Терехов: в городе раздаются взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины, сообщил в личном Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. Подробности случившегося он не привел.

В городе раздаются взрывы, — написал градоначальник.

В свою очередь издание «Страна» сообщило о взрывах в Херсоне, который находится под контролем Киева. Подробности случившегося также не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Сумской и Харьковской областях в настоящее время объявлена воздушная тревога. В подконтрольный Украине районах Херсонской области тревожных сигналов нет.

Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в Херсоне и Харьковской области Украины. Никаких подробностей о происшествии при этом не поступало.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе также объявляли воздушную тревогу. По некоторым данным, взрывы произошли в Ивано-Франковске, Чернигове и Сумской области. Военный корреспондент Андрей Руденко заявлял, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.