В Харьковской области прогремели взрывы «Страна»: серию взрывов зафиксировали в Харьковской области

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прогремели в Харьковской области на востоке Украины, сообщает издание «Страна». По его информации, инцидент произошел в районе города Волчанск.

Сообщают о взрывах в районе Волчанска Харьковской области, — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога.

Также «Страна» приводит данные о взрывах в Херсоне. Подробности происшествия неизвестны. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске утром 13 января. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе также объявляли воздушную тревогу. По некоторым данным, взрывы произошли в Ивано-Франковске, Чернигове и Сумской области. Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.

В свою очередь экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что с 29 декабря Россия нанесла три крупнейшие серии ударов беспилотниками по Украине. По его словам, в частности, российская армия уничтожила склад с ракетами ЗРК Patriot, а также заводы по производству дронов и униформы. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.