В Днепропетровске прогремели взрывы

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Утром 13 января в Днепропетровске раздались взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное». По данным журналистов, они прогремели после того, как сработала система оповещения. В 07:00 мск 13 января власти объявили воздушную тревогу на территории всей Украины. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Также Telegram-канал Readovka сообщил, что взрывы гремели в Ивано-Франковске. «Страна.ua» писала, что на город летели ракеты. По информации издания, взрывы раздались еще в Чернигове и Сумской области. По словам военкора Андрея Руденко, ракетный удар 13 января был нацелен на уничтожение украинских систем ПВО.

В ночь на 13 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в окрестностях украинской столицы прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

До этого глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сказал, что в городе раздался взрыв. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепровской области была объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего Вилкул не стал приводить, отметив, что «все нормально».

Ранее украинские СМИ писали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным прессы, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.