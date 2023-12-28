Медведев назвал цели спецоперации на 2024 год Медведев: смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ являются целями СВО

Фото: МО РФ

Россия продолжит проводить специальную военную операцию на Украине, целью которой останется разоружение ВСУ и отказ Киева от идеологии неонацизма, сообщил РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, смещение «бандеровского режима» является важнейшей задачей РФ, которая будет достигнута.

Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута, — написал Медведев.

Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат проведение СВО в следующем году до полного выполнения задач, которые определил верховный главнокомандующий. По словам главы военного ведомства, поставленные на 2023 год цели в целом выполнены.