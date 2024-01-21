В шести областях Украины включили воздушную тревогу

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В шести регионах Украины зазвучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. В частности, сигнал в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях включен в период с 04:06 до 04:10 по московскому времени.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в части региона, контролируемой украинской армией. О каком именно объекте идет речь, руководитель ОВА не уточнил.

19 января украинские СМИ также сообщали о взрывах, прогремевших в Херсоне. До этого поступали сообщения о взрывах в Чугуеве Харьковской области и городе Снигиревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. На тот момент там была объявлена воздушная тревога, как и в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Кроме того, взрывы в ночь на 17 января звучали в Днепропетровской области на востоке и в Одессе на юге Украины. Подробности происшествий не уточнялись. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.