В Херсоне прогремели взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В контролируемом украинскими властями Херсоне прогремели взрывы, сообщает издание «Зеркало недели». Подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины, а также в Снигиревке, расположенной в подконтрольной Киеву части Херсонской области. При этом сигналы воздушной тревоги звучали в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

До этого в Харькове прогремела серия взрывов, об этом сообщал мэр города Игорь Терехов. Кроме того, в ночь на 17 января взрывы звучали в Днепропетровской области на востоке и в Одессе на юге Украины. Никаких подробностей инцидентов не поступало.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе объявляли воздушную тревогу. Военный корреспондент Андрей Руденко заявлял, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.