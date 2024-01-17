Украинский телеканал сообщил о взрывах в Одессе Freeдом: взрывы прогремели в Одессе на юге Украины

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает телеканал Freeдом. Подробности происшествия не уточняются.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Чуть ранее серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также СМИ писали о взрывах в Херсоне. Никаких подробностей инцидентов не поступало. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Сумской и Харьковской области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще «маркированы желто-голубым» на бумажных картах и в электронных планшетах.