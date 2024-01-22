Стало известно о повреждении завода в подконтрольном Киеву Херсоне Глава ОВА Херсона заявил о повреждении завода в городе

Фото: МО РФ

Завод, расположенный в подконтрольном Киеву городе Херсоне, получил повреждения в результате взрывов 21 января, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По его словам, всего за сутки в регионе было зафиксировано 84 обстрела.

Прокудин указал, что завод расположен в Херсоне, однако других подробностей не привел. По его словам, повреждения также получили еще несколько городских объектов. Он заверил, что жертв и пострадавших среди населения нет.

Ранее Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в части региона, контролируемой украинской армией. О каком именно объекте идет речь, руководитель ОВА также не уточнил.

19 января украинские СМИ также сообщали о взрывах, прогремевших в Херсоне. До этого поступали сообщения о взрывах в Чугуеве Харьковской области и городе Снигиревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. На тот момент там была объявлена воздушная тревога, как и в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Кроме того, взрывы в ночь на 17 января звучали в Днепропетровской области на востоке и в Одессе на юге Украины. Подробности происшествий не уточнялись. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.