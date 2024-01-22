«О переговорах речи быть не может»: сенатор отреагировал на слова Лаврова Сенатор Джабаров: РФ не будет вести переговоров с нынешним руководством Украины

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке подробно объяснил Западу и Киеву, почему ВСУ следует прекратить боевые действия, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Украина усложняет жизнь не только себе и России, но также США и Европе.

Сергей Лавров подробно объяснил западным и украинским политикам, что ВСУ необходимо прекратить воевать, что помощь Запада Киеву лишь усложняет жизнь жителям их стран. Что Киев нечестно воюет, нанося удары по гражданским объектам и продавая оружие, поставляемое Европой, на черном рынке, — сказал он.

Джабаров добавил, что позиция России по Украине осталась неизменной и РФ продолжит выполнять свои цели, главной из которых является смена власти в Киеве. Сенатор уверен, что речи о переговорах с нынешним руководством Украины идти не может.

Формула Зеленского — это вообще глупость. Он пытается возвращать какие-то земли, не осознавая, что на дворе XXI век и все давно изменилось. <...> Россия стремится освободить народ, чтобы некогда бывшие братья снова дружно сосуществовали между собой, это неизменная задача нашего государства, — подчеркнул он.

Лавров ранее заявил, что высказывания о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию после победы на Украине являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».