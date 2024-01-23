Танковый батальон ВС России не допустил прорыва ВСУ на линии обороны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Танковый батальон ВС РФ под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что в ходе боя россияне уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники. Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом точное место сражения в оборонном ведомстве не назвали.

Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники, — рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что подразделение вело оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских военных «на важном направлении». Там добавили, что в результате противник «значительно истощил свой потенциал».

Ранее экипаж российского танка Т-80 поразил позиции Вооруженных сил Украины в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. Бойцы получили информацию о размещении противника в лесополосе и выдвинулись на позиции для поражения цели.

До этого Минобороны заявило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в котором находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.