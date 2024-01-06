Военным РФ хватило одного выстрела, чтобы уничтожить командный пункт ВСУ Минобороны: расчет гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ

Фото: МО РФ

Расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, где находился командный центр ВСУ на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Согласно сообщению, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.

Военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором находился один из командных пунктов ВСУ, из которого велось управление подразделениями. Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-мм гаубицы Д-30 с первого же выстрела командному пункту боевиков ВСУ было нанесено огневое поражение, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее российские артиллеристы сорвали девять попыток украинских войск провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.

Кроме того, глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.