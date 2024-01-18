Появились кадры работы российских танкистов в зоне СВО Zvezdanews: танкисты ВС России поразили украинские позиции у Торского выступа

Фото: МО РФ

Экипаж российского танка Т-80 поразил позиции Вооруженных сил Украины в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, сообщает Telegram-канал Zvezdanews. Как отмечается, бойцы получили информацию о размещении противника в лесополосе и выдвинулись на позиции для поражения цели. На видео из зоны боевых действий можно увидеть работу танкистов ВС РФ.

При стрельбе из трех-четырех танков происходит накрытие очень большой площади, то есть не нужно использовать корректировщика, разлет снарядов достаточно большой. При такой стрельбе мы накрываем поле 500 на 500 метров, — приводит канал слова командира танковой роты с позывным Мерен.

Ранее в четверг, 18 января, Минобороны России сообщило о подавлении во время контрбатарейной борьбы свыше 40 расчетов полевой артиллерии ВСУ. Кроме того, средствами ПВО был поражен украинский беспилотный летательный аппарат.

Между тем украинские военные на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне и начинают возводить оборонительные сооружения в Херсоне, о чем рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, данный фактор определит ход противостояния. Противник учитывает возможность перехода к обороне, отметил он.