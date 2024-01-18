Полевая артиллерия ВСУ лишилась 40 расчетов под Красным Лиманом МО: ВС РФ подавили 40 расчетов полевой артиллерии ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы российской группировки войск «Центр» в ходе контрбатарейной борьбы подавили более 40 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Кроме того, средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат украинцев.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 40 расчетов полевой артиллерии противника. <...> Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30, — рассказал Савчук.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы сорвали девять попыток украинских войск провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.

Также Александр Савчук сообщал, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявлял, что украинские войска предприняли пять попыток атак на позиции ВС РФ в районе Новомихайловки. Они были отражены бойцами мотострелковых подразделений армии России при поддержке артиллерии и авиации.