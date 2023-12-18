В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 100 человек на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

За минувшие сутки потери украинской армии на Южно-Донецком направлении составили до 100 военнослужащих, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Александр Гордеев. По его словам, были также уничтожены танк, самоходная артустановка, три автомобиля и ряд долговременных огневых точек ВСУ.

В рамках контрбатарейной борьбы, расчетами группировки уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Угледаре, гаубица Д-20 в Зеленом Поле, два минометных расчета в районах Старомайорского. Кроме этого, противник за сутки потерял 3 единицы автомобильной техники, 9 долговременных огневых точек и до 100 боевиков убитыми и ранеными, — сказал Гордеев.

Он добавил, что российские военные сорвали подвоз материальных средств на позиции 128-й бригады терробороны ВСУ в районе Старомайрского, барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожен танк Т-72 в районе Зеленого Гая, САУ «Гвоздика» у Константиновки и гаубица М777 в Антоновке.

По словам Гордеева, мотострелковые подразделения ВС России при поддержке артиллерии и авиации отразили пять атак ВСУ в Новомихайловке. Были нанесены удары по местам дислокации и скопления живой силы подразделений украинских войск в районах Угледара и Урожайного.

Ранее глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии страны.