В Минобороны посчитали потери ВСУ на Краснолиманском направлении МО: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении более 250 солдат и два танка

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии страны.

Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу «Мста-Б», — сказал военный.

По данным Минобороны РФ на 15 декабря, за неделю на Краснолиманском направлении потери Украины составили более 1100 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили восемь атак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и одну — на Краснолиманском. По данным ведомства, потери противника составили до 155 человек и два танка. Кроме того, на Херсонском направлении были уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также пункт управления беспилотниками ВСУ. Минобороны уточнило, что на данном участке СВО украинская армия потеряла до 30 военнослужащих.