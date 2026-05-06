День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:11

«Статистическое очковтирательство»: депутат о борьбе с неравенством в РФ

Миронов: новая методика расчета индекса неравенства не решила проблему бедности

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новая методика расчета индекса Джини не решила проблему бедности в РФ, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. По его словам, введение единого плана по достижению национальных целей связано с тем, что Росстат фактически подменил реальную борьбу с неравенством корректировкой подсчетов.

Буквально на днях я предположил, что поставленная президентом РФ [Владимиром Путиным] задача по снижению коэффициента Джини или социального неравенства будет решаться правительством путем изменения методики его расчета. Увы, так и случилось. И если по прежнему методу неравенство в стране продолжает расти до показателя 0,422, то по новому он упал до 0,375 — точно в соответствии с планом. В виртуальной России по итогам прошлого года продовольственная инфляция составила 5,2%, а овощи-фрукты вовсе дешевеют. Зарплаты растут как на дрожжах, сокращается число малоимущих за счет того, что методика подсчета заточена на снижение порога бедности. Теперь вот и расслоение общества снизилось. Оптимизм все растет, как и разрыв с реальностью, — высказался Миронов.

Он также напомнил о давнем предложении своей партии подчинить Росстат напрямую главе государства. По его словам, пока этого не произошло, необходимо ввести простое правило: не менять методики расчета показателей, если не выполнены планы.

Напомню о давнем предложении «Справедливой России» подчинить Росстат напрямую главе государства. Пока этого не произошло, предлагаю простое и логичное решение: использованные при планировании и постановке задач методики расчета показателей не менять, пока планы не выполнены, а задачи не достигнуты. Иначе статистическое очковтирательство принесет нам немало бед, — заключил Миронов.

Ранее в Росстате сообщили, что в 30 различных секторах экономики уровень оплаты труда превысил средний по России показатель. По последним данным, средняя зарплата в стране составляет 103 900 рублей. Специалисты, работающие в финансовой и страховой сферах, а также сотрудники отраслей информации и связи, зарабатывают больше этой суммы.

Власть
Россия
Росстат
Сергей Миронов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.