«Статистическое очковтирательство»: депутат о борьбе с неравенством в РФ

Новая методика расчета индекса Джини не решила проблему бедности в РФ, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. По его словам, введение единого плана по достижению национальных целей связано с тем, что Росстат фактически подменил реальную борьбу с неравенством корректировкой подсчетов.

Буквально на днях я предположил, что поставленная президентом РФ [Владимиром Путиным] задача по снижению коэффициента Джини или социального неравенства будет решаться правительством путем изменения методики его расчета. Увы, так и случилось. И если по прежнему методу неравенство в стране продолжает расти до показателя 0,422, то по новому он упал до 0,375 — точно в соответствии с планом. В виртуальной России по итогам прошлого года продовольственная инфляция составила 5,2%, а овощи-фрукты вовсе дешевеют. Зарплаты растут как на дрожжах, сокращается число малоимущих за счет того, что методика подсчета заточена на снижение порога бедности. Теперь вот и расслоение общества снизилось. Оптимизм все растет, как и разрыв с реальностью, — высказался Миронов.

Напомню о давнем предложении «Справедливой России» подчинить Росстат напрямую главе государства. Пока этого не произошло, предлагаю простое и логичное решение: использованные при планировании и постановке задач методики расчета показателей не менять, пока планы не выполнены, а задачи не достигнуты. Иначе статистическое очковтирательство принесет нам немало бед, — заключил Миронов.

Ранее в Росстате сообщили, что в 30 различных секторах экономики уровень оплаты труда превысил средний по России показатель. По последним данным, средняя зарплата в стране составляет 103 900 рублей. Специалисты, работающие в финансовой и страховой сферах, а также сотрудники отраслей информации и связи, зарабатывают больше этой суммы.