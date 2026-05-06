06 мая 2026 в 10:51

Появились новые подробности о последствиях налета БПЛА на Чебоксары

В Чебоксарах запустили горячую линию для предпринимателей, чей бизнес пострадал при массированном налете украинских БПЛА, сообщил глава города Станислав Трофимов в Telegram-канале. По его словам, операторы расскажут о доступных мерах поддержки.

Работает специальная горячая линия и проводится личный прием для тех, чей бизнес пострадал от атаки БПЛА. Специалисты помогут разобраться с оценкой ущерба, восстановлением, юридическими вопросами и всеми доступными мерами поддержки, — написал Трофимов.

Он добавил, что консультации можно также получить в региональных Министерстве экономического развития или Министерстве промышленности. Для тех, кому требуется личный прием, обратил внимание мэр, открыт центр «Мой Бизнес».

Атака ВСУ на Чувашию произошла в ночь на 5 мая. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского Комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра. По данным Минздрава Чувашии, в результате атаки пострадали 35 человек, 11 из них находятся в больницах.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

