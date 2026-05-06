06 мая 2026 в 11:02

Депутат намекнул, каким оружием Россия ответит ВСУ на удар по Джанкою

Депутат Колесник намекнул на применение «Орешника» после удара ВСУ по Джанкою

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» на тягаче-прицепе Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» на тягаче-прицепе Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутат Госдумы Андрей Колесник намекнул на возможность использования баллистической ракеты «Орешник» в ответ на атаку ВСУ на Джанкой. По его словам, сказанным NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, поймет серьезность последствий только в случае жесткой реакции.

[Удар ВСУ по Джанкою] — еще одно подтверждение, что Зеленскому верить нельзя. Они все получат по заслугам. Возмездие неизбежно. Украину предупредили: если перемирие на 9 Мая, объявленное Россией, нарушится, то будет нанесен удар по центру Киева. Народ уже требует [возмездия]. Сколько можно терпеть атаки украинских войск на мирное население? Российское военное руководство готово ответить. Зеленский слишком заврался. Я не исключаю, что он поймет только шелест листвы орешника, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что Киев безуспешно пытается восполнить свои неудачи на передовой, атакуя мирное население. Однако, по словам депутата, Вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед, в то время как Зеленский подставляет своих граждан. Тем не менее, добавил парламентарий, украинский президент вряд ли рискнет сорвать парад Победы в Москве.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на город Джанкой погибли пять мирных жителей. Он призвал местных жителей не паниковать и ориентироваться только на официальные источники информации.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
