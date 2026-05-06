День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:02

В Европе оценили отказ США разместить в ФРГ ракеты Tomahawk

FT: отказ США разместить в ФРГ Tomahawk нарушит планы ЕС против России

Ударная ракета «Томагавк» Ударная ракета «Томагавк» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ США от размещения ракет дальнего действия Tomahawk в Германии может нарушить военные планы Европы в отношении России, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей НАТО. Решение выявило дефицит средств сдерживания и ограниченные возможности европейских стран в этой сфере.

Находящиеся на вооружении стран ЕС дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow обладают меньшей дальностью действия, их запасы остаются ограниченными, отмечается в материале. Разработка новых систем вооружений ожидается не ранее 2030-х годов.

Этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию <...> и осложняет военное планирование, — рассказали FT представители НАТО.

Ранее европейские СМИ сообщили, что США откажутся от планов передать властям Германии ракеты Tomahawk. По информации журналистов, Вашингтон также сократит число своих военных в ФРГ. Tomahawk в 2024 году обещал Берлину экс-президент США Джо Байден. Теперь Германию покинет специальное американское подразделение, которое отвечало за доставку крылатых ракет в Европу. Аналитики заявили, что «этот план теперь фактически мертв», а союзник США в лице Германии остается с брешью в обороне. По их мнению, у ФРГ нет возможностей быстро ее закрыть.

Мир
Германия
США
Евросоюз
Tomahawk
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.