В Европе оценили отказ США разместить в ФРГ ракеты Tomahawk FT: отказ США разместить в ФРГ Tomahawk нарушит планы ЕС против России

Отказ США от размещения ракет дальнего действия Tomahawk в Германии может нарушить военные планы Европы в отношении России, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей НАТО. Решение выявило дефицит средств сдерживания и ограниченные возможности европейских стран в этой сфере.

Находящиеся на вооружении стран ЕС дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow обладают меньшей дальностью действия, их запасы остаются ограниченными, отмечается в материале. Разработка новых систем вооружений ожидается не ранее 2030-х годов.

Этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию <...> и осложняет военное планирование, — рассказали FT представители НАТО.

Ранее европейские СМИ сообщили, что США откажутся от планов передать властям Германии ракеты Tomahawk. По информации журналистов, Вашингтон также сократит число своих военных в ФРГ. Tomahawk в 2024 году обещал Берлину экс-президент США Джо Байден. Теперь Германию покинет специальное американское подразделение, которое отвечало за доставку крылатых ракет в Европу. Аналитики заявили, что «этот план теперь фактически мертв», а союзник США в лице Германии остается с брешью в обороне. По их мнению, у ФРГ нет возможностей быстро ее закрыть.