Задержание пособников Украины в России попало на видео

В Сети появились кадры с задержанием пособников Украины в регионах России, соответствующее видео ФСБ опубликовало РИА Новости. Фигуранты отправляли кураторам информацию о российских объектах, а также призывали жителей РФ к диверсиям.

На кадрах продемонстрированы несколько сцен с задержаниями. К одному из подозреваемых силовики вломились в квартиру, они приказали фигуранту дела вытянуть ноги, лечь на живот, после чего его заковали в наручники и увезли в отделение.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали шестерых граждан России и одного иностранца по подозрению в причастности к деятельности украинских спецслужб. Задержания прошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях.

До этого сотрудники ФСБ ликвидировали теневой канал связи, использовавшийся украинскими телефонными мошенниками в Забайкальском крае. Через эту сеть было совершено более 30 эпизодов обмана граждан. Операцию провели совместно с МВД. Общий ущерб от деятельности злоумышленников, действовавших под руководством зарубежных кураторов, превысил 30 млн рублей.