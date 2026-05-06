06 мая 2026 в 11:37

КНДР отказалась от претензий к «самому враждебному государству»

КНДР убрала из конституции пункт об объединении с Южной Кореей

Здание Центрального комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне Здание Центрального комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне Фото: Shutterstock/FOTODOM
КНДР официально исключила из своей конституции пункт о стремлении к объединению с Южной Кореей, передает агентство Reuters. Обновленная редакция конституции была принята в марте 2026 года после программного выступления Ким Чен Ына, в котором он назвал Сеул «самым враждебным государством».

Северная Корея внесла изменения в свою конституцию, определив свою территорию как граничащую с Южной Кореей и убрав упоминания о воссоединении, — отмечает источник.

В Пхеньяне закрепили в основном законе статус двух Корей как отдельных и независимых государств. Также, согласно новым положениям, Ким Чен Ын переназначается главой государства с исключительным правом на применение ядерного оружия.

В тексте подчеркивается, что Пхеньян продолжит совершенствовать свой ядерный арсенал, используя это как инструмент «предотвращения войны». Таким образом, новая Конституция КНДР окончательно фиксирует переход к жесткой конфронтации и наращиванию военного потенциала.

Ранее Ким Чен Ын высоко оценил усилия Москвы и Пхеньяна в предотвращении возрождения фашизма. Он подчеркнул, что российские и корейские военные плечом к плечу сражались во имя мира и суверенитета и добились боевых успехов.

