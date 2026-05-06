06 мая 2026 в 11:32

Появилось фото с места крушения легкомоторного самолета в Омской области

Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press
В Сети появилась фотография с места крушения легкомоторного самолета в Омской области. На появившемся в Telegram-канале Mash Siberia фото можно увидеть, что часть конструкции превратилась в груду металла. Борт рухнул в четырех километрах от места взлета.

Трагедия произошла около 13:00 по местному времени (10:00 мск). Воздушное судно принадлежало ООО «Авиабаза». При крушении погибли два человека.

До этого в аэропорту американского города Сан-Диего едва не произошло столкновение пассажирского лайнера с беспилотным летательным аппаратом. Опасный инцидент зафиксирован во время захода самолета на посадку. Экипаж рейса 1980 заметил дрон непосредственно под воздушным судном, когда оно находилось на высоте около 1,2 км.

Также самолет Airbus A321, следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул, подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Румынии. Это произошло через два часа после вылета воздушного судна. Лайнеру разрешили совершить посадку, он приземлился в Бухаресте. Причиной экстренной посадки стал умирающий пассажир.

