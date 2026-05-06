Слуцкий потребовал проверить «Антиплагиат»

Слуцкий призвал проверить «Антиплагиат» из-за ошибок в распознавании ИИ

Необходимо проверить систему «Антиплагиат», которая зачастую не всегда дает корректные результаты, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. По его словам, после появления модуля, распознающего тексты, созданные при помощи ИИ, многих учащихся начали массово отстранять от защиты дипломных работ или отправлять на пересдачу.

Проблема в том, что алгоритм работает некорректно. Он регулярно определяет самостоятельно написанные работы как сгенерированные нейросетью. В итоге студенты упрощают свои курсовые или десятки раз переписывают их, лишь бы пройти проверку и получить заветную справку от «Антиплагиата». Все это неизбежно бьет и по качеству работ, и по мотивации студентов, — написал политик.

Ранее председатель Молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев призвал создать специальные комиссии по проверке дипломов. Он добавил, что студенты жалуются на колоссальный стресс, когда «Антиплагиат» приписывает авторство нейросетям. По словам Николаева, Молодежный парламент попросил Министерство науки и высшего образования РФ обратить внимание на проблему.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

