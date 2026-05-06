Слуцкий потребовал проверить «Антиплагиат»

Необходимо проверить систему «Антиплагиат», которая зачастую не всегда дает корректные результаты, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. По его словам, после появления модуля, распознающего тексты, созданные при помощи ИИ, многих учащихся начали массово отстранять от защиты дипломных работ или отправлять на пересдачу.

Проблема в том, что алгоритм работает некорректно. Он регулярно определяет самостоятельно написанные работы как сгенерированные нейросетью. В итоге студенты упрощают свои курсовые или десятки раз переписывают их, лишь бы пройти проверку и получить заветную справку от «Антиплагиата». Все это неизбежно бьет и по качеству работ, и по мотивации студентов, — написал политик.

Ранее председатель Молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев призвал создать специальные комиссии по проверке дипломов. Он добавил, что студенты жалуются на колоссальный стресс, когда «Антиплагиат» приписывает авторство нейросетям. По словам Николаева, Молодежный парламент попросил Министерство науки и высшего образования РФ обратить внимание на проблему.