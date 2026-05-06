Житель Иркутска поджег чужую машину за отказ подвезти, сообщает Angarsky. 38-летнего подозреваемого задержали за покушение на убийство. Инцидент произошел еще 30 апреля.

Как сообщает издание, подозреваемый и его знакомые подошли к чужому автомобилю на улице Октябрьской Революции и попросили водителя подвезти их. Тот отказался. В итоге мужчины ушли, но позже один из них вернулся.

Подозреваемый бросил в салон машины баллончик с горючей смесью. Водитель успел выбежать из горящего авто, но само транспортное средство сгорело. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель поселка Коммунары Ленинградской области поджег самосвал из личной неприязни к его водителю. В момент поджога злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Материальный ущерб составил 2 млн рублей.