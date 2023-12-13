ВС России отразили восемь атак ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ: ВС России отразили восемь атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России за прошедшие сутки отразили восемь атак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и одну — на Краснолиманском, сообщило во время брифинга Минобороны РФ. По данным ведомства, потери противника составили до 155 человек и два танка.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14, 43, 60 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман, — уточнило МО.

По информации ведомства, на Херсонском направлении были уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также пункт управления беспилотниками ВСУ. Минобороны уточнило, что на данном участке СВО украинская армия потеряла до 30 военнослужащих.

Ранее артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт-Б» Вооруженных сил России на Запорожском направлении уничтожил миномет украинских военных, который вел огонь по позициям ВС РФ. Командир с позывным Дунай отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности. По его словам, артиллерия стабильно бьет по украинским военным, их опорным пунктам, колоннам.